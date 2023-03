Frauen sprachen über Geld

In vier Stationen wurden die Teilnehmerinnen in die Finanzwelt eingeführt.

In vier Stationen wurden die Teilnehmerinnen in die Finanzwelt eingeführt. ©Laurence Feider

In der Stadtbibliothek fand der Finanzworkshop „Selbst ist die Frau“ statt.

Dornbirn. „Let´s talk money” heißt eine Veranstaltungsreihe der Dornbirner Sparkasse in Kooperation mit der Stadtbibliothek Dornbirn. Sie stellt dem gängigen Spruch „Über Geld spricht man nicht“ eine breites Veranstaltungsangebot für alle Altersgruppen entgegen und bietet Anregungen zum Umgang mit Geld in verschiedenen Lebenssituationen. Anlässlich des internationalen Frauentags richtete sich die letzte Veranstaltung speziell an Frauen. Unter dem Motto „Selbst ist die Frau“ wurde in der Stadtbibliothek Dornbirn ein Workshop für Anfängerinnen in der Finanzwelt angeboten.

Von Fonds und Wertpapieren

In vier Stationen konnten die Teilnehmerinnen lernen, wie Geld angespart werden kann und wie Fondssparen, Wertpapiere oder Kapitalversicherungen funktionieren. Jede Station wurde von einer Sparkassen-Mitarbeiterin geleitet und hatte einen speziellen Schwerpunkt. Birgit Jäger erklärte die „goldenen Regeln beim Veranlagen“, Ramon Holzhacker gab Antworten auf die Frage „Was ist eigentlich Fondssparen?“, Bianca Egender erklärte, wie Wertpapiere funktionieren und Jaqueline Rist gab Anregungen, warum es sich lohnt, in Wertpapiere zu investieren. Daneben blieb genügend Zeit für persönliche Fragen. Im Anschluss an die Workshops lud das Team der Stadtbibliothek zu einem kleinen Umtrunk ein, bei dem sich die Teilnehmerinnen über ihre Erfahrungen in der Finanzwelt austauschten.

