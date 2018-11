Frauen-Netzwerk im Mellauer Ärztehaus

Mit dem Bau des Ärztehauses in Mellau wurde vor gut zwei Jahren nicht nur dem damaligen akuten Ärztemangel entgegengewirkt, sondern auch ein wichtiger Schwerpunkt im Gesundheitswesen gesetzt

Nach anfänglicher Ungewissheit wie das neue Haus bespielt, beziehungsweise der obere Stock gefüllt werden soll, hat sich das Haus in Mellau Brand 547 zu einen richtigen Gesundheitshaus entwickelt. Erst vor Kurzen haben sich die Zahnärztin Petra Kuntzer und die Physiotherapeutin Silvia Moosbrugger im Obergeschoß des Ärztehauses niedergelassen. Für die Stuttgarter Zahnärztin war es eine große Entscheidung ihre Zahnarztpraxis in Deutschland zu verkaufen und in den Bregenzerwald zu übersiedeln. Es scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein, jedenfalls wurde die Zahnärztin in Mellau mit offenen Armen empfangen und sie hat genau den richtigen Platz im Mellau gefunden. Auch die Physiotherapeutin Silvia Moosbrugger ist im Ärztehaus in Mellau gut angekommen und hat dort nun ihren perfekten Standort. Dass der Bedarf an Physiotherapie im hinteren Bregenzerwald groß ist, war ihr von Anfang an klar und deshalb sind die Termine bei der Manual-Therapeutin sehr gefragt.