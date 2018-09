Frauen mit Köpfchen bei den Emsbachinnen

Hohenems. Am kommenden Donnerstag den 20. September, starten die Emsbachinnen um 19.30 Uhr in den Herbst dieses Jahres. Motto des Abends ist „Frauen mit Köpfchen und Mut zum Hut“.

VHS-Geschäftsführerin Bernadette Mennel wird in den Räumlichkeiten der Volkshochschule Hohenems in der Graf-Maximilian-Straße 14 über das weibliche Wirken in der VHS erzählen. Zwei Frauen im Sekretariat unterstützen die Geschäftsführerin, zudem ist mit Monika Reis ebenfalls eine Frau als Vorsitzende des Vereins tätig. Im Anschluss an den Vortrag von Bernadette Mennel folgt ein Interview mit Lea Wimmer, der einzigen Hutmacherin Vorarlbergs. Sie wird über ihre Stoffe, ihre Techniken, über die Herausforderungen im Handwerk und als Selbstständige erzählen.