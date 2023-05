"Frauen haben einen Wettbewerbsnachteil"

Mathias Burtscher spricht über Gehälter in Vorarlberg.

Das Leben in Vorarlberg ist teuer, die Löhne im Bundesländervergleich gleichzeitig überdurchschnittlich hoch. Gehälter sind hierzulande meist ein gut gehütetes Geheimnis. Kaum jemand spricht offen darüber. In Dornbirn hat sich mit der BWI Unternehmensberatung eine Firma seit fast 30 Jahren auf Entgeltmanagement spezialisiert. Auf Basis von über 400.000 Echtdaten beraten die Gehaltsexperten Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum. Ein Fokus liegt auf Vorarlberg. "Hier sammeln wir seit den 90er-Jahren Daten für Gehaltsstudien", so der geschäftsführende Gesellschafter Mathias Burtscher, der am Montag zum Thema Gehälter in Vorarlberg Gast bei "Vorarlberg LIVE" war.