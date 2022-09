Frauen für die Krone – die Kronprinzessinnen Europas

Der Salonvortrag mit Lisbeth Bischoff findet am Mittwoch, den 5. Oktober 2022, um 09.30 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen statt.

Monarchen faszinieren, auch wenn sie längst keine politische Macht mehr haben. Waren die Staatsgeschäfte einst fest in Männerhand, sind die Royals nun im 21. Jahrhundert angekommen: Die Hälfte von Europas Monarchien wird dank neuer Thronfolgegesetze bald von Frauen regiert - und das ist eine Rarität. Die Prinzessinnen Elisabeth von Belgien, Catharina-Amalia der Niederlande, Ingrid Alexandra von Norwegen, Estelle von Schweden sowie Infantin Leonor von Spanien werden auf Krone und Zepter gut vorbereitet. Den Umgang mit Medien, Verantwortungsbewusstsein, Repräsentieren und modernes Auftreten bekommen sie von klein auf mit.