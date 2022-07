Frau würgt Friseurin und reißt ihr Haare aus

Nachdem eine Kundin unzufrieden mit der Haarfarbe war, würgte sie die Friseurin und riss ihre Haare aus.

Unzufrieden mit der Haarfarbe: Nach einem Friseurbesuch in Illertissen hat die Tochter einer Kundin die Friseurin beleidigt und angegriffen. Die 63-Jährige habe die 32-jährige Mitarbeiterin des Haarsalons im Landkreis Neu-Ulm am Mittwoch gewürgt und ihr Haaren ausgerissen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.