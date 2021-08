Frau verletzt - Polizei sucht Radfahrer

Eine Frau wurde von einem Fahrradfahrer gestreift und verletzt - die Polizei sucht nach dem Unbekannten

Eine 54-jährige Frau ging am Freitag, 23. Juli 2021 um 16 Uhr vom Schwimmband Rheinauen kommend in Richtung Hohenems-Zentrum. Dabei ging sie am Straßenrand, da sich dort kein Gehsteig befindet. Auf Höhe Rheinauen Nr. 2 wurde die Frau von einem Radfahrer gestreift, wobei sie leicht verletzt wurde. Der Radfahrer blieb stehen, entschuldigte sich bei der Frau und fuhr anschließend wieder weiter. Die Frau begab sich später ins Krankenhaus, wo eine Prellung attestiert wurde. Der unbekannte Fahrradfahrer wird ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Hohenems in Verbindung zu setzen.