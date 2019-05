Frau und Kinder mit Umbringen bedroht - Vater muss in Haft

Ein 37-Jähriger hat am Samstag in Linz seine Frau und die vier Kinder mit dem Umbringen bedroht.

Er wurde festgenommen und sollte am Montag in die Justizanstalt Linz eingeliefert werden. Der Mann hatte am Vormittag bereits Drohungen ausgesprochen. Daraufhin flüchtete die 33-Jährige mit den Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren zu ihrem Bruder und seiner Familie.