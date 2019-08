Frau stürzte in Laterns aus Sessellift: Schwer verletzt

Laterns - Eine 26-jährige Vorarlbergerin ist am Samstag in Laterns aus einem Sessellift rund acht Meter in die Tiefe gestürzt.

Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu, berichtete die Polizei. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden.