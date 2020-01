Frau soll ihren Ex-Mann angezündet haben

Der 73-Jährige, der am vergangenen Freitagvormittag nach einem Wohnungsbrand in Billafingen am Bodensee (D) nur noch tot geborgen werden konnte, ist vermutlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden.

Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei zwischenzeitlich ergaben, hatte die 83-jährige Ex-Frau des Mannes ihren Hausmitbewohner zunächst mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen, ihn anschließend mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und dann angezündet. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion gerichtlich angeordnet, die im Laufe der Woche durchgeführt werden soll. Die Ermittlungen zu den Motiven der Beschuldigten, die nach Behandlung ihrer Brandverletzungen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, dauern an.