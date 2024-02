Frau schneidet Partner den Penis ab

Schockierende Gewalttat: Frau schneidet im Streit ihrem schlafenden Partner den Penis ab. Nach dem Vorfall transportierte die 39-Jährige ihren Freund ins Krankenhaus und gab an, er habe sich die Verletzungen selbst zugefügt.

In der Stadt Chota in der Region Cajamarca, im Norden Perus, ereignete sich ein schwerwiegender Gewaltakt, bei dem eine Frau ihrem Lebensgefährten nach einem Streit das beste Stück abschnitt.

Liebesstreit mit blutigem Ausgang

Ein heftiger Disput zwischen einer 39-jährigen Krankenschwester und ihrem gleichaltrigen Partner, einem Biologen, gipfelte in einer extremen Gewalthandlung. Das Paar, das seit vier Jahren eine Beziehung führt und gemeinsam ein drei Monate altes Kind hat, geriet in einen Streit, nachdem der Mann betrunken nach Hause gekommen war. Die Frau beschuldigte ihn der Untreue, in der Nacht verletzte sie ihn schwer, während er schlief.