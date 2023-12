Frau mit zwei Gebärmüttern brachte in den USA Zwillinge zur Welt

In den USA hat eine Frau mit zwei Gebärmüttern (medizinisch streng genommen keine) Zwillinge zur Welt gebracht. "Unsere Wunderbabys wurden geboren!", verkündete die 32-jährige Kelsey Hatcher, die ihre außergewöhnliche Schwangerschaft auf Instagram dokumentierte, am Freitag.

Die beiden Mädchen wuchsen nicht nur in verschiedenen Gebärmüttern heran, weshalb sie streng medizinisch gesehen keine Zwillinge sind, sondern wurden auch an verschiedenen Tagen geboren: Roxi Layla kam am Dienstagabend um 19.49 Uhr (Ortszeit) zur Welt, Rebel Laken um 6.09 Uhr am Mittwochmorgen.