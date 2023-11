Medizinisches Wunder: Eine Frau, zwei Gebärmütter, zwei Babys - gleichzeitig

Elsey Hatcher aus den USA steht vor einer medizinischen Sensation: Mit zwei Gebärmüttern erwartet sie zeitgleich zwei Mädchen.

Kelsey Hatcher ist ein medizinisches Wunder. Die Amerikanerin verfügt über zwei Gebärmütter, jede mit einem eigenen Gebärmutterhals, ein Zustand, der bei weniger als einem Prozent der Frauen vorkommt. In jeder ihrer Gebärmütter wächst ein Mädchen heran, was diese Schwangerschaft zu einer medizinischen Sensation macht. Die Mädchen, die um Weihnachten herum erwartet werden, sind streng genommen keine Zwillinge, da sie in getrennten Gebärmüttern heranwachsen.