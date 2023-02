Frau mit zwei Frakturen auf Piste zurückgelassen

Am Samstag wurde eine 62-jährige Frau nach einer Kollision im Skigebiet Silvretta Montafon von einem unbekannten Snowboarder schwer verletzt zurückgelassen.

Am Samstag, den 11.02.2023, fuhr eine 62-jährige deutsche Schifahrerin im Schigebiet Silvretta Montafon auf der Piste Nr. 40 von der Bergstation der Silvrettabahn in Richtung Valiserahüsle talwärts.

Mehrere Frakturen

Gegen 12.20 Uhr stieß ein unbekannter nachkommender Snowboardfahrer auf Höhe der dortigen Pistenbully-Garage gegen die Schifahrerin, die dadurch zu Sturz kam und sich Frakturen am rechten Handgelenk und am rechten Oberschenkelhals zuzog. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mittels RHS C8 zur ärztlichen Behandlung in das Sanatorium Dr. Schenk geflogen.