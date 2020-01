Frau mit Messer bedroht - Täter flüchtet ohne Beute

In Feldkirch verletzte ein Mann eine 66-jährige Passantin. Er bedrohte sie mit dem Messer und wollte ihr die Handtasche entreißen.

Sonntagnachmittag näherte sich ein 41-jähriger Mann in der James-Joyce-Passage in Feldkirch einer 66-jährigen Frau von hinten und packte sie am Arm. Er bedrohte sein Opfer mit einem Messer, forderte Geld und versuchte der Frau die Handtasche zu entreißen.