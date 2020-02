Frau in Steiermark getötet: Opfer flehte um Hilfe

Am Sonntag wurde eine 34-Jährige in der Steiermark von ihrem Ex-Freund getötet. Vor der Tat bat sie noch die Nachbarn um Hilfe.

In der oststeirischen Gemeinde Großwilfersdorf ist es am späten Sonntagvormittag zu einer Bluttat gekommen: Eine Frau erlitt durch einen Schuss tödliche Verletzungen, ein Verdächtiger wurde in dem Einfamilienhaus festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.