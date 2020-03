Lindau: Ehemann soll seine Frau getötet haben

In einem Lindauer Hotel soll ein Mann seine 31 Jahre alte Ehefrau getötet haben.

Gegen den 35-Jährigen wurde am Montag ein Haftbefehl erlassen, berichtete die Polizei. Er hatte am Sonntagabend den Notruf angerufen und berichtet, dass seine Frau durch ein Messer verletzt worden sei. Die Frau starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Eine länger andauernde Reanimierung durch die Rettungskräfte sei erfolglos gewesen, erklärte ein Polizeisprecher.