Frau in Bregenz beraubt - Täter wurde gefasst

Am Mittwochabend wurde in Bregenz eine Frau von einem 32-Jährigen Vorarlberger beraubt.

In Bregenz kam es am Mittwochabend (22.12.) gegen 21.40 Uhr zu einem Raub. Eine 24-jährige Frau wurde von dem 32-jährigen Tatverdächtigen aus Vorarlberg mit Körperkraft zu Boden gestoßen. Im Anschluss beraubte der Tatverdächtige das Opfer und entnahm ihr einen Geldbetrag in der Höhe von 450 Euro.