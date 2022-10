Fratzen schneiden oder schnitzen?

Moaniger Illspitztüfl luden zum beliebten Kürbisschnitzen vor Halloween.

Bei den Krampussen Kürbisse schnitzen – über 100 Kürbisse waren in diesem Jahr in der Schweizerstraße anzutreffen. Und die Familien hatten sichtlich ihren Spaß: Vorlagen erleichterten die Suche nach der passenden Visage – die Wahl des Motivs ist da schnell getroffen. Jedes Kind, das einen Kürbis gekauft hat, darf sich zusätzlich über einen Speisebon und ein Getränk freuen. „Uns ist es wichtig, dass Familien sich bei uns wohlfühlen“, merkt Obmann Wolfgang Theiner an. Außerdem dürfen alle Besucher das Vereinsheim unter die Lupe nehmen und die zahlreichen schaurigen Kostüme der Krampusse bestaunen. Zudem wurde heuer erstmals das Kinderschminken angeboten.

„Im November und im Dezember haben wir Hochsaison“, verrät Theier. Der nächste Großtermin für die „Tüfl“ steht übrigens bald an, und zwar am 18. November beim Krampuslauf in Braz, 19. November in Bregenz, 26. November in Flirsch und am 9. Dezember sind die Illspitztüfl auch in Feldkirch-Tisis bei der Krampuspräsentationa anzutreffen. TAY