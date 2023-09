Frater Maurus Korn zum Priester geweiht: Ein neuer Diener Gottes für Bregenz

Der 28-jährige Zisterziensermönch Frater Maurus Korn - der auch auf Instagram aktiv ist - wurde in einem feierlichen Gottesdienst von Bischof Benno Elbs in der Abteikirche des Klosters Mehrerau zum Priester geweiht.

Am 1. September 2023 versammelten sich in der Abteikirche des Klosters Mehrerau in Bregenz Familie, Freunde und zahlreiche Gläubige, um den Festgottesdienst zur Priesterweihe von Frater Maurus Korn zu erleben. Unter der Leitung von Bischof Benno Elbs wurde dieser erhabene Moment mit Weihegebeten und Handauflegung begangen.

Ein bereicherndes Mitglied der Gemeinschaft

Frater Maurus Korn, der seit acht Jahren Zisterziensermönch ist, wurde von Abt Vinzenz herzlich begrüßt. Abt Vinzenz würdigte die langjährige Zugehörigkeit und den Beitrag von Frater Maurus zur Gemeinschaft: "Fast zehn Jahre kennen wir dich, und in dieser Zeit bist du einer von uns geworden. Du bereicherst unsere Gemeinschaft und all jene Bereiche, in denen du tätig bist. Gott segne dich."

Ein neuer Priester mit einem Lebensweg

Der frisch geweihte Priester wählte den Primizspruch "Der Herr hat geschworen und nie wird's ihn reuen: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks" (Ps 110, 4). Frater Maurus betonte, dass dieser Schritt von Gott vorgesehen war und er sich darauf freut, dem Herrn zu dienen. Er beschrieb seine Berufung als eine Lebensentscheidung zum Dienst für andere und als Möglichkeit, eine Verbindung zu Gott herzustellen.

Priesterweihe von Frater Maurus Korn im Kloster Mehrerau. ©Carsten Kusche

Ein Lebensweg der Berufung

Frater Maurus' Weg zur Priesterweihe begann während seiner Schulzeit, als er eine intensive Verbindung zum Augsburger Priesterseminar pflegte. Schließlich trat er nach dem Abitur in das Kloster Mehrerau ein, das ihm schon während seiner Schulzeit vertraut war. Die Gemeinschaft, das Gebet und die Nähe zu Gott waren der Lebensweg, den er suchte. Nach seinem erfolgreichen Theologiestudium an der PTH-Brixen wird er an der Universität Augsburg promovieren.

Der Neupriester Pater Maurus Korn. ©Carsten Kusche

Pater Maurus Korn - Eine Vita

Pater Maurus Korn, geboren 1995 als Martin Korn in Dinkelsbühl, Deutschland, trat 2015 in die Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau ein und legte 2020 seine feierliche Ordensprofess ab. 2021 wurde er von Bischof Bertram Meier vom Bistum Augsburg zum Diakon geweiht. Sein Theologiestudium absolvierte er an der PTH-Brixen und in Innsbruck. Mit seiner Priesterweihe wird aus "Frater Maurus" nun "Pater Maurus". Die Klosterprimiz feierte er am 3. September 2023 in der Abteikirche des Klosters Mehrerau.