Frastanzer Hilfsbereitschaft für Ukraine groß

Alle vier politischen Parteien der Frastanzer Gemeindevertretung verzichten auf die Hälfte der Parteienförderung. Somit fließen rund 3.500 Euro auf das Spendenkonto „Frastanz hilft“.

„Die Hilfsbereitschaft der Frastanzerinnen und Frastanzer ist angesichts der humanitären Katastrophe in der Ukraine riesengroß“, zeigte sich Bürgermeister Walter Gohm bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 17.03.2022 beeindruckt.

Zahlreiche Firmen und Private haben namhafte Beträge gespendet. Die Frastanzer Volkspartei, die Grünen, die FPÖ und die SPÖ leisten mit dem Beschluss in der Gemeindevertretung ebenfalls einen Beitrag. Neben der Marktgemeinde Frastanz erklärten sich zudem einige Bewohnerinnen und Bewohner schon bereit, Flüchtlingen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Wer dies ebenfalls tun will, schickt eine E-Mail an die Koordinationsstelle beim Land Vorarlberg an: unterkunft.ukraine@vorarlberg.at.