Frastanz: Soldat stirbt bei Bundesheereinsatz - Ermittlungen

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Frastanz auf der Amerlugaalpe zu einem tödlichen Zwischenfall. Ein Grundwehrdiener aus Salzburg soll nach ersten Informationen ums Leben gekommen sein. Die Polizei geht von einem Suizid aus.

Drama beim Bundesheer: In der Nacht auf Mittwoch hat nach derzeitigem Wissenstand ein als Wache eingeteilter Grundwehrdiener aus Salzburg sich auf der Amerlugaalpe selbst gerichtet.

Soldat war als Wache eingeteilt

Heeressprecher Oberst Michael Bauer spricht gegenüber von VOL.AT von einem tragischen Ereignis. Die anderen dort stationierten Soldaten seien in der Unterkunft gewesen, als sie in den frühen Morgenstunden den Schuss vernommen hatten. Sie hätten daraufhin den Rekruten gefunden.

Ermittlungen aufgenommen

Mission "Dädalus 2020"

Im Rahmen der Luftraumüberwachungsmission "Dädalus" zum Schutz des Weltwirtschaftsforums in Davos ist eine Radaranlage des Bundesheeres auf der Amalugaalpe stationiert. Diese wird von Soldaten aus Salzburg betreut. Wachsoldaten wird im Rahmen ihrer Aufgaben Munition ausgegeben.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben uns in diesem Fall entschieden, über ein Suizid-Thema zu berichten. Leider kann es passieren, dass depressiv veranlagte Menschen sich nach Berichten dieser Art in der Ansicht bestärkt sehen, dass das Leben wenig Sinn habe. Sollte es Ihnen so ergehen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Hilfe finden Sie vertraulich, rund um die Uhr und kostenlos unter der Telefonnummer 142.