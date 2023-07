Frastanz: Mit Pkw gegen Felswand gekracht

In Frastanz ist am Mittwoche eine Pkw-Lenkerin von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau musst ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwochabend ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Autobahn-Auffahrt Frastanz in Richtung Bregenz. Eine 19-jährige Autofahrerin kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter im Straßengraben weiter, bis der Pkw von einem Steinhaufen ausgehoben wurde. Ihr Wagen kam quer zwischen den äußeren Betonleitschienen und den rechtsseitigen Felsen zum Stillstand.