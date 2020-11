Frastanz: Brutale Messerattacke auf Fußgänger

Ein 33-jähriger Mann aus Frastanz wurde am Sonntagabend auf einem Gehweg von einem Unbekannten von hinten angegriffen und mit einem Messer attackiert. Er erlitt eine schwere Bauchverletzung. Der flüchtige Verdächtige konnte kurz darauf festgenommen werden.

Am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr ging ein 33-jähriger Frastanzer auf dem Geh- und Radweg von Frastanz-Fellengatter in Richtung Ortszentrum Frastanz. Plötzlich hört er lautes Geschrei hinter sich. Im nächsten Augenblick kam von hinten ein ihm unbekannter Mann auf ihn zu und stach ihm ohne Vorwarnung mit einem Messer in den Bauch. Der Frastanzer erlitt eine schwere Bauchverletzung, schaffte es aber noch selbst, die Rettung zu verständigen. Der schwer verletzte Mann wurde sofort ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Verdächtiger festgenommen

Der Unbekannte flüchtete nach der Tat zu Fuß Richtung Ortsgebiet von Frastanz, mehrere Polizeistreifen fahndeten umgehend nach ihm.

Im Einsatz stand neben der Polizei auch ein Team der Sondereinsatzgruppe "Cobra". Laut Aussage des Opfers handelte es sich um einen etwa 1,90 Meter großen Inländer mit schwarzer Jacke und einer Kappe oder Kapuze auf dem Kopf. Zwei von der Polizei befragte Spaziergänger auf Höhe der Pizzeria Stern in Frastanz gaben an, dass eine solche Person vor kurzem die Straße Linke Lände entlang der Samina in Richtung Dorfzentrum gegangen sei. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine weitere Streife bereits eine Person anhalten, auf die die Beschreibung passte. Es handelte sich dabei um einen 29-jährigen Mann aus Mittelberg, der bereits amtsbekannt war und zum Tatzeitpunkt laut eigenen Angaben unter Medikamteneinfluss stand. Der 29-Jährige wurde in den Arrest der Sicherheitswache Feldkirch gebracht.