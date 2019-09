Frastanz lÃ¤sst JungbÃ¼rger hochleben

Die Marktgemeinde Frastanz lud am 06.09.2019 die Jahrgänge 1999 und 2000 zur Jungbürgerfeier ins Jugendhaus K9.

Der Gemeinde-Ausschuss für Jugend, Sport und Freizeit sowie das Organisationsteam freuten sich sehr über den gelungenen Abend. In einigen Vorarlberger Gemeinden werden keine Jungbürgerfeiern mehr veranstaltet. In Frastanz hat sich der Ausschuss für Jugend, Sport und Freizeit unter der Obfrau Michaela Gort das Ziel gesetzt, diese Veranstaltung jedes zweite Jahr durchzuführen. Um den Abend ganz im Sinne der jungen Frastanzerinnen und Frastanzer zu gestalten, unterstützen Karoline Seidler, Natascha Walla, Janik Kokot, Teresa Gort, Lina Tschabrun und Sebastian Magnes den Ausschuss.

Zur Einstimmung auf den Abend wurden die jungen Erwachsenen mit einem Gläschen Sekt im Sitzungssaal des Rathauses empfangen. „Ich ermuntere euch Verantwortung zu übernehmen, denn Verantwortung ist eine Chance – nehmt sie wahr, denn man ist nicht nur für das verantwortlich was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut“,

ermunterte Michaela Gort die jungen Leute, sich für die Gesellschaft zu engagieren.

Anschließend folgte eine sehr kurzweilige und interessante Führung von Manfred Morscher durch die Highlights der Vorarlberger Museumswelt. Die Jungbürgerinnen und Jungbürger konnten sich einen Überblick über das vielfältige Angebot des Museums in Frastanz verschaffen und durften als erste Kino-Luft im neu errichteten Kinosaal schnuppern.