„Frastanz hilft“ wird mit Fonds ausgebaut

Aufgrund des Corona-Virus hat die Marktgemeinde Frastanz Mitte März eine Nachbarschaftshilfe eingerichtet. Die Aktion „Frastanz hilft“ wird fortgeführt und mit einem finanziellen Fonds für Familien und Einzelpersonen ausgeweitet.

Diese Form der Nachbarschaftshilfe wird in Frastanz unabhängig von der Epidemie weitergeführt und durch einen Fonds ergänzt. Auf Initiative des Bürgermeisters Walter Gohm hat der Gemeindevorstand finanzielle Mittel freigegeben, um Familien und Einzelpersonen zu helfen. „Wir brauchen individuelle Lösungen, um für Frastanzerinnen und Frastanzer die bestmögliche Unterstützung in diesen herausfordernden Zeiten geben zu können“, ist Gohm überzeugt.

Der Großteil der Unterstützung werde mit Gutscheinen erfolgen, „um damit auch die heimische Wirtschaft zu stärken und die Wertschöpfung in der Region zu halten“, so der Bürgermeister.

Antrag im Rathaus stellen Privatpersonen, die durch die Corona-Epidemie unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, können um Unterstützung in der Bürgerservice-Stelle im Rathaus Frastanz

ansuchen.