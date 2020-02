Frastanz feierte Faschingsmesse

In der Frastanzer Pfarrkirche geschunkelt und gelacht - Begleitung durch den Männer- und Frauenchor Frastanz

In der Frastanzer Pfarrkirche begrüßte Norman Buschauer neben den Faschingszünften aus Frastanz in der ersten Reihe auch das Präsidium der Spältabürger aus Feldkirch. Zahlreiche „Mäschgerle“ aus Frastanz erlebten eine Messe, in der einmal der Humor im Mittelpunkt stand. Buschauer erklärte, dass „Humor“ in der Bibel gar nicht vorkommt und selbst „Lachen“ nur ein einziges Mal im Neuen Testament. Dennoch gibt es viele lustige Scherze, zu denen am Faschingssonntag auch einmal herzlich gelacht werden darf. Wie dem vom scheuen Kirchenbesucher, der in der letzten Bank Platz nahm, weil er schon lange nicht mehr in der Messe war. Ganz erschreckt sieht er, wie jemand vor ihm Platz nimmt und sich eine Zigarette anzündet. Da fliegt ihm doch glatt das Bier aus der Hand.