Frastanz: Fahndungserfolg nach Raub - 16-Jähriger wollte Geld und Gucci-Jacke

Ein 14-Jähriger wurde am Dienstag von einem 16-Jährigen mit dem Totschlagen bedroht und aufgefordert, seine Wertsachen auszuhändigen. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ein 14-jähriger Jugendlicher hielt sich am Dienstag, 2. Februar gegen 13.15 Uhr, in Frastanz bei der Bushaltestelle Bahnhof Frastanz auf und wartete dort auf zwei Freunde, mit denen er verabredet war. Dabei wurde er von einem 16-jährigen Jugendlichen angesprochen, der ihn aufforderte zu ihm zu kommen.

Täter in Linienbus festgenommen

Der 16-Jährige forderte Bargeld vom 14-Jährigen, worauf ihm dieser zehn Euro (in Münzen) übergab. Als der 16-Jährige zudem noch die Jacke der Marke Gucci des 14-Jährigen verlangte, weigerte sich dieser, die Jacke herzugeben. Als der 16-Jährige sein Opfer mit dem Totschlagen bedrohte, gab ihm dieser auch noch seine Jacke. Anschließend flüchtete der 16-Jährige vom Tatort. Der 14-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei Frastanz. Im Zuge einer örtlichen Fahndung konnte der Täter von einer Polizeistreife in Feldkirch in einem Linienbus befindlich wahrgenommen und festgenommen werden.