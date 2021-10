Frastanz: Alkoholisierter Lenker verursachte Unfall

Am Dienstagabend kollidierten zwei Fahrzeuge in Frastanz - ein Lenker wurde bei dem Zusammenprall verletzt.

Am Dienstagabend (26.10.) gegen 20.10 Uhr fuhr ein 20-jähriger PKW-Lenker auf der L190 in Frastanz in Richtung Bludenz. Ein alkoholisierter (0,77 mg/l Atemalkoholgehalt) 35-jähriger Fahrzeuglenker fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe km 20,0 geriet der in Richtung Feldkirch fahrende PKW-Lenker aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und die Fahrzeuge kollidierten.