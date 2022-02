Französische Violinmusik zur Mittagspause

Höhepunkte der romantischen, französischen Violinliteratur kann man beimKonzert am Mittag im Montforthaus am 22. Februar zu genießen - eine willkommene kulturelle Bereicherung der Lunchpause.

Die Kulturreihe Konzert am Mittag wird vom Montforthaus in Kooperation mit dem Vorarlberger Landeskonservatorium veranstaltet. Sie bietet Studierenden die Chance, an einem besonderen Aufführungsort zu konzertieren – und zwar in ungezwungener Atmosphäre. Das Publikum kommt in den Genuss, große Werke der klassischen Literatur ebenso wie überraschende Arrangements zu hören und das bei freiem Eintritt.