Französische Forscher: Impfquote von bis zu 95 Prozent nötig

Französische Wissenschaftler gehen davon aus, dass für eine Eindämmung der Delta-Variante des Coronavirus eine Impfquote von bis zu 95 Prozent erforderlich sein könnte.

Erst jeder zweite Franzose geimpft

Impfpflicht für Gesundheitspersonal

Die Regierung will in Kürze voraussichtlich eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal auf den Weg bringen, am Montag ist dazu eine Sondersitzung geplant. Am Montagabend will Präsident Emmanuel Macron die neuen Maßnahmen im Kampf gegen die Delta-Variante im Fernsehen erläutern.