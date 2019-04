Franz von Durst Gin holt Gold ins Ländle

"Die Limomacher" aus Bregenz holten sich mit ihrem Franz von Durst Gin Gold beim diesjährigen World Spirit Award. VOL.AT traf die beiden Jungunternehmer zum Interview.

Der Gin feiert Geburtstag

Erst vor einem Jahr wurde der Gin als Ergänzung zu dem bestehenden Tonic Water in den Handel gebracht. Eine Auszeichnung nach so kurzer Zeit zu erhalten hätten sich die beiden Gründer Alex Thurnher und Julian Egle niemals erwartet. „Wir sind echt unfassbar stolz, dass unser Gin sich dabei gegen sehr namhafte Konkurrenten durchsetzen konnte und so ohne ,Wenn und Aber’ zu den besten Gins der Welt zählt. Es freut uns sehr, dass die Vorarlberger unseren Gin, sowie das Tonic bereits so gut annehmen und es uns damit ermöglichen, dass wir Schritt für Schritt auch in andere Bundesländer expandieren können”, freuen sich die beiden Jungunternehmer.