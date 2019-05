Franz-Josef, Pauli und Schnüffelchen

Neue Patenschaften für drei Bewohner des Wildparks

Auch die zweijährige Enna Burtscher hat sich Hals über Kopf in die putzigen Schweine verliebt, besonders ihr neues Patenkind „Schnüffelchen“ hatte es ihr angetan. Ihre Eltern Birte und Alexander, wohnhaft in Wien, hatten vor drei Jahren eine Patenschaft zur Hochzeit geschenkt bekommen und haben nun ihre Patenschaft an Tochter weitergegeben.