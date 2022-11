Frankreich-Sprecher: "Meloni ist große Verliererin"

Weil sich Italien weigert, Rettungsschiffe in seinen Häfen landen zu lassen, hat die französische Regierung beschlossen, nicht die 3.000 Migranten aus Italien aufzunehmen, wie laut einem Umverteilungsmechanismus vorgesehen.

Geldstrafe für Hilfsorganisationen

Die Regierung Meloni denkt indes an die Wiedereinführung der Sicherheitsdekrete, die Matteo Salvini als Innenminister der ersten Regierung um Giuseppe Conte im Jahr 2018 beschlossen hatte. Damit sollen Geldstrafen von 50.000 Euro für Hilfsorganisationen eingeführt werden, die ohne Genehmigung in italienischen Häfen landen. Ihnen droht auch die Konfiszierung des Schiffes.

Rettungsschiffe keine "Taxis"

"Strafen, Konfiszierung von Schiffen und mehr Kontrollen: Die Regierung will mit eisernem Griff gegen die Migrantenanlandungen vorgehen", kündigte Verkehrsminister und Infrastrukturminister Matteo Salvini auf Twitter am Sonntag an. Außenminister Antonio Tajani betonte, dass Rettungsschiffe nicht mehr als "Taxis" für Migranten dienen sollen. Er erinnerte an einen Bericht der EU-Grenzschutzagentur Frontex über "Verabredungen auf See zwischen Menschenhändlern" und NGOs, um Migranten an Bord zu nehmen.