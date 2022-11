Wieder Streit um Flüchtlinge zwischen Frankreich und Italien

Der Streit zwischen Italien und Frankreich über die Aufnahme von im Mittelmeer geretteten Migranten geht weiter. Der italienische Außenminister Antonio Tajani warf Frankreich eine "unverhältnismäßige Reaktion" nach der Aufnahme des Rettungsschiffes "Ocean Viking" vor. "Wir müssen eine gemeinsame Entscheidung über die Migrantenverteilung treffen", sagte Tajani im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Sonntagsausgabe).

Zuvor hatte bereits die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni scharfe Kritik an Frankreich geübt. Hintergrund des Streits ist die Weigerung der neuen Rechtsregierung in Italien, Rettungsschiffe landen zu lassen. Daher erteilte Paris vergangene Woche der "Ocean Viking" nach tagelangem Warten der geretteten Menschen an Bord eine Anlege-Erlaubnis in Toulon. Zugleich setzte Paris aus Protest aber die zuvor zugesagte Aufnahme von 3.500 Flüchtlingen aus Italien aus und verschärfte die Grenzkontrollen gegenüber Italien.