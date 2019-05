Frankfurt-Fans feiern Elferpechvogel Hinteregger mit Sprechchören

Frankfurts Fans feierten nach Spielende ihren glücklosen Verteidiger lautstark mit "Hinteregger"-"Hinteregger"-Rufen.

Der österreichische Nationalteamverteidiger Martin Hinteregger lieferte im Halbfinal-Rückspiel der Europa League über 120 Minuten eine bärenstarke Leistung gegen die Weltstars von Chelsea London ab. Es gab einfach kein Vorbeikommen für Hazard und Co. am Kärntner Verteidiger. Doch dann verschoss ausgerechnet der Held der regulären Spielzeit kurz vor Mitternacht seinen Penalty im Elferschießen (beim Stand von 3:2 für die Frankfurter).

Ließen die Frankfurter Fans nach Spielende nun ihren Frust am ÖFB-Elfer-Pechvogel aus? From Hero to Zero in einem Elfmeter? Mitnichten. Die Frankfurter Fans feierten ihren glücklosen Verteidiger gar lautstark mit “Hinteregger”-Sprechchören.