Fragwürdiges Angebot für F1-Fahrer in Nevada-Bordell vor dem Grand Prix von Vegas

Im Vorfeld des Grand Prix von Las Vegas rollt ein lokales Bordell den F1-Fahrern mit einem fragwürdigen Angebot den roten Teppich aus und will so die Spannung weiter anheizen.

Während sich die Rennsportgemeinschaft auf den bevorstehenden Grand Prix in Las Vegas vorbereitet, nutzt der bekannte Erwachsenenunterhaltungssektor der Stadt die Gelegenheit, sich den Festlichkeiten anzuschließen. Ein namhaftes Bordell in Nevada hat ein exklusives Angebot für die F1-Fahrer ausgerollt und bringt damit eine pikante Note in die Vorbereitungen vor dem Rennen.

Das Angebot

In einem gewagten Marketing-Manöver bietet das Chicken Ranch Bordell den am Las Vegas Grand Prix teilnehmenden Fahrern kostenlose Dienste an. Das Etablissement möchte den Fahrern ein "unvergessliches Erlebnis" abseits der Strecke bieten. Die Bordell-Mitarbeiterinnen Addison Gray und Alice Little äußerten ihre Begeisterung für das Rennen und das einzigartige Angebot, das den Aufenthalt der Fahrer in Vegas besonders machen soll.

Angebot für Fahrer, Zuschauer und Besucher

„Die Formel 1-Fieber ist in diesem Monat in Las Vegas ausgebrochen und wir sind alle für das große Ereignis begeistert“, teilte Alice Little mit. Das Angebot gilt nicht nur für die Fahrer; auch Zuschauer und Besucher bekommen während der Rennwoche einen Rabatt von 50 Prozent.

