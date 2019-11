FrageRaum Politik feierte JubilÃ¤um

50 Mal FrageRaum Politik – das sind 5.000 Jugendliche, die sich mit politischen Themen auseinandergesetzt und Vorarlberger SpitzenpolitikerInnen auf den Zahn gefühlt haben.

Nach einer kurzen Begrüßung durch die ModeratorInnen Jan Dobler und Sophia Rädler vom aha-Jugendteam wurden die TeilnehmerInnen in fünf Gruppen unterteilt, die dann in jeweils einen der FrageRäume gingen. Dort arbeiteten sie zusammen mit einem/einer FrageRaum-BegleiterIn diverse Themen aus. Dabei interessierten sie besonders Fragen rund um das aktuelle Rauchverbot in der Gastronomie, leistbares Wohnen, Frauen in der Politik, Asyl, Klimawandel, Mautbefreiung und die S18.Die Politiker nahmen die Fragen der Jugendlichen sehr ernst und gingen ausführlich auf die verschiedenen Themen ein.