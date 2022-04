"Fragen aus der Box": "Was ist denn 'tschutta'?!"

Messi, Ronaldo, Tennis und der FC Bayern München: In der „Fragen aus der Box“-Folge mit den SCRA-Kickern Stefan Haudum und Samuel Mischitz kommen bislang geheime Details auf den Tisch – oder besser gesagt, auf den Rasen.

Samuel: Mit wem würdest du am liebsten einmal „tschutta“? Stefan: Was?! Samuel: „Tschutta“.

Stefan: Was ist das?!

Samuel: Was ist dein Ritual vor oder nach einem Match?

Stefan: Am liebsten Feiern. Das wäre das Schönste: Wenn wir immer gewinnen und feiern könnten. (lacht)

Stefan: Nach Fußball also Tenniskarriere. (lacht)

Das sind die SCRA-Kicker Stefan Haudum und Samuel Mischitz

Stefan Haudum stammt aus Eferding in Oberösterreich, wo er beim UFC Eferding auch seine Fußballkarriere begann. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselte im Jänner 2021 vom LASK zum SCR Altach. Samuel Mischitz wurde in Bregenz geboren und startete seine Karriere beim SV Lochau. Anschließend durchlief er in vier Spielzeiten alle Altersstufen der AKA Vorarlberg, bevor der heute 19-jährige Abwehrspieler im September 2020 seinen Profi-Vertrag beim SCR Altach unterzeichnete.