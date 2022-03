"Fragen aus der Box" - "Höre immer noch Tokio Hotel"

all

Ihren Singstimmen gönnten Mona Ida und Lisa Aberer mal eine Pause und stellten sich statt der Musikbühne den „Fragen aus der Box“ von WANN & WO. Hier ein Vorgeschmack!

Von Anja Förtsch/WANN & WO

Mona Ida: Welche Musik hörst du, die dir so peinlich ist, dass du sie eigentlich nie zugeben würdest? Lisa Aberer: Ich hatte in meiner Jugend so eine Phase – und sie ist immer noch nicht abgeebbt: Es sind in meiner Playlist immer noch Songs von Tokio Hotel. Und ich weiß nicht, ob man das guten Gewissens sagen kann. (lacht) Mona Ida: Warst du auch mal auf einem Konzert? Lisa Aberer: Auf mehreren ... Mona Ida: Ich gestehe, ich war auch schon auf einem. (lacht)

Lisa Aberer: In welchem Schulfach warst du richtig schlecht? Mona Ida: Informatik. Kann ich heute noch nicht. Lisa Aberer: Und was genau? Schreiben, oder ... Mona Ida: Alles, da geht gar nichts. Excel überfordert mich, Word geht mittlerweile etwas. Mein Lehrer hat mir gerade noch einen Vierer geschenkt. So nach dem Motto: Anschalten kann sie den Computer, aber sonst ... (lacht)

Mona Ida: Du bist zum ersten Mal bei deinem Traum-Date daheim – doch nach einem Blick ins Plattenregal flüchtest du. Welche Musik hat dich absolut abgeschreckt? Lisa Aberer: Also sie sind sicher gut in dem, was sie tun, da möchte ich niemanden schlechtreden – aber Volksmusik à la Kastelruther Spatzen geht gar nicht! (lacht) Da wäre mir sogar Klassik noch lieber als das. Mona Ida: Absolut verständlich.

Das sind die Sängerinnen Mona Ida und Lisa Aberer

Lisa Aberer steht schon lange auf der Bühne: 2004 gewann sie im Alter von elf Jahren den Kiddy Contest. 2012 nahm sie an der Castingshow X Factor teil, ihre erste Solo-Single „I Will Dance“ wurde zum Titelsong der sechsten Staffel von „Let’s Dance“. Mona Ida macht sowohl unter dem gleichen Namen mit ihrem Partner Patrick Fahser, als auch als Teil der vierköpfigen Band Stereo Ida Musik. Vergangenes Jahr gewann das Duo den Musikpreis „Sound@V“ in der Kategorie Mundart.

„Fragen aus der Box“

In der neuen Videoreihe von WANN & WO interviewen sich je zwei bekannte Vorarlberger gegenseitig – und bringen dabei neue, spannende Einsichten ans Licht.

Die aktuelle Folge gibt es jeden Sonntag neu – auf unseren Instagram- und Facebook-Accounts (@wannundwo_vorarlberg) sowie bei VOL.AT! Die Gäste bisher waren Pille & Bada, Simon Mathis & Marco Esposito und Sarah & Wolfgang Preuß.