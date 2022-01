Fragebogen für die Entwicklung von Frastanz

Die Marktgemeinde Frastanz ist ein dynamischer Ort, der sich ständig weiterentwickelt. Dabei ist der Räumliche Entwicklungsplan ein wesentliches Puzzleteil, um Rahmenbedingungen für die Zukunft zu schaffen.

Dies ist am Einfachsten unter www.frastanz.at/rep-umfrage möglich. Zudem hat die Marktgemeinde allen Frastanzer Haushalten den Fragebogen per Post zugeschickt. Alle, die den Fragebogen nicht erhalten haben bzw. nicht online ausfüllen können oder möchten, haben die Möglichkeit, den Fragebogen in der Bürgerservice-Stelle auszufüllen.