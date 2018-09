FPÖ ortet "inszenierte Medienhatz" gegen Kickl

Im Zusammenhang mit kolportierten Restriktionen des Innenministeriums gegen kritische Medien gab es am Donnerstag verspätete freiheitliche Solidaritätsadressen für Innenminister Herbert Kickl (FPÖ).

ÖVP auf Distanz zur FPÖ

Die ÖVP war in den vergangenen Tagen in der Causa auf Distanz zum Koalitionspartner gegangen. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz betonte in einer raschen Reaktion, dass jede Einschränkung von Pressefreiheit nicht akzeptabel sei. Auch im Nationalrat reagierten die Türkisen zurückhaltend. Ein Misstrauensantrag gegen Kickl wurde zwar gemeinsam mit dem Koalitionspartner abgelehnt, zugleich hielt ÖVP-Sicherheitssprecher Werner Amon fest: “Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird.”