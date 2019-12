FPÖ-Langzeit-Bürgermeister Ernst Blum tritt ab

Freie Wählergemeinschaft Fußach nominiert Elisabeth Schneider zur Spitzenkandidatin für die Bürgermeisterwahl im März 2020.

10 Jahre Erfahrung in der Gemeindevertretung

Elisabeth Schneider ist im Landesdienst tätig und bringt die notwendige politische Erfahrung mit 10-jähriger Tätigkeit in der Gemeindevertretung und Mitarbeit in verschiedenen Ausschüssen mit. "Mir liegen besonders die Themen Soziales, Familie, Kinderbetreuung, Sport, Kultur sowie Frauenförderung sehr am Herzen", sagt die Spitzenkandidatin der Freien Wählergemeinschaft.