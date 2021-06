FPÖ: "Landesregierung lässt krebskranke Kinder im Stich"

Die Freiheitlichen fordern eine Klarstellung von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in der Sache um die Kinderonkologie.

Die Schwarz-Grüne Landesregierung lässt krebskranke Kinder und die betroffenen Familien im Stich, so Christof Bitschi: "Das, was wir und die Betroffenen immer befürchtet haben, ist jetzt amtlich: Die ÖVP-Gesundheitslandesrätin ist nicht an einer notwendigen kinderonkologischen Versorgung in Vorarlberg interessiert“