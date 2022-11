FPÖ in "Kurier"-Umfrage Erste, SPÖ in "Österreich"-Umfrage

Unterschiedlich sind die Ergebnisse zweier Umfragen diese Woche ausgefallen: Eine OGM-Hochschätzung für den "Kurier" (Samstag-Ausgabe) sieht die FPÖ erstmals seit langem wieder auf Platz 1, knapp vor der SPÖ. Laut einer für "Österreich" (Freitag-Ausgabe) erstellten Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft konnte hingegen die SPÖ ihren Vorsprung ausbauen und würde mit recht deutlichem Vorsprung vor der FPÖ auf Platz 1 landen, wäre am nächsten Sonntag Nationalratswahl.

In beiden Umfragen liegen SPÖ (2019: 21,2 Prozent) und FPÖ (16,2) jetzt besser als bei der Wahl 2019, während die ÖVP - schon seit Bekanntwerden der Korruptionsermittlungen und dem Abgang von Sebastian Kurz - weit unter die 37,5 Prozent bei der Wahl gefallen ist. Deutlich schwächer als 2019 (da waren es 13,9 Prozent) rangiert jetzt auch die zweite Regierungspartei, die Grünen, in den Umfragen, sie liegen sogar hinter den oppositionellen NEOS (8,1 Prozent).

Den großen Unterschied in den beiden Umfragen gibt es ganz vorne: Laut der OGM-Umfrage (1.100 Befragte) ginge die FPÖ mit 25 Prozent aus Wahlen hervor. Die SPÖ wäre mit 24 Prozent nur Zweite, die Kanzlerpartei ÖVP Dritte mit 19 Prozent. Die FPÖ hat gegenüber der letzten OGM-Umfrage (Anfang Oktober) um drei Prozentpunkte zugelegt, die ÖVP im selben Ausmaß verloren. Für OGM-Chef Wolfgang Bachmayer ist das "ganz eindeutig auf die derzeitige Welle von Asylwerbern in Verbindung mit den Konflikten um ihre Unterbringung" zurückzuführen. Allerdings hat OGM auch das Antreten der Bundespräsidentschaftskandidaten Wlazny, Tassilo Wallentin und Michael Brunner simuliert bzw. vorausgesetzt. Und damit werden der SPÖ Verluste (insgesamt 4 Prozentpunkte) an die Bierpartei Dominik Wlaznys attestiert. Diese käme laut OGM auf sechs Prozent und wäre damit die einzige der Präsidentschaftskandidaten-Parteien, die die Vier-Prozent-Hürde schafft.