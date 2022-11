Vertrauen in österreichische Politiker bescheiden

Das Vertrauen in Österreichs Bundespolitik bleibt bescheiden. Laut aktuellem APA/OGM-Vertrauensindex sind von der Regierung nur Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) im positiven Bereich. Aber auch seitens der Opposition sind mit Ausnahme der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) sämtliche Vertreter im Minus. An der Spitze des Vertrauensrankings steht der Bundespräsident.

Für Alexander Van der Bellen wurde ein Saldo von plus 27 errechnet. 63 Prozent der Befragten vertrauen ihm, 36 Prozent nicht. Das ist im Vergleich zur letzte Erhebung ein leichtes Minus von fünf Punkten. Platz zwei im Ranking hat Zadic mit plus elf, gefolgt von Kocher mit plus neun und Bures mit plus sieben.