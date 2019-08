FPÖ-Historikerbericht: Hat ein Ex-Neonazi mitgearbeitet?

Der israelische Historiker Moshe Zimmermann äußert sich kritisch zum derzeit nur als Kurzzusammenfassung vorliegenden FPÖ-Historikerbericht.

Skepsis um "Israel-Absegnung"

Zu Mordechai "Motti" Kedar, dessen Namen in diesem Zusammenhang genannt wurde, meinte Zimmermann: "Er ist so weit rechts, das er meines Erachtens in der Lage wäre, mit der FPÖ gemeinsame Sache zu machen. Das ist ja eine Tendenz in Israel, mit den Rechtspopulisten in Europa zusammenzuarbeiten, weil diese die israelische Regierung unterstützen."