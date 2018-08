FPÖ-Gegenattacke auf Wolfgang Ambros

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat am Dienstag die Kritik von Austropopper Wolfgang Ambros an der FPÖ mit einer heftigen Gegenattacke beantwortet und dabei auch gleich dessen Kollegen Rainhard Fendrich miteinbezogen.

Gegenüber der APA bezeichnete Hafenecker die beiden Urgesteine als “abgehalfterte Musiker”, die in der Kritik an der Regierung “wetteifern”. “Ich habe früher beide gerne gehört, aber jetzt werden mir beide zunehmend unsympathischer”, sagte der FPÖ-Generalsekretär. Auf fachlicher Ebene könne man über alles reden, sowohl Fendrich als auch Ambros würden sich aber nur in “Schimpftiraden” üben.

In einem Interview mit der “Süddeutschen Zeitung” hatte Ambros “viele braune Haufen in der FPÖ” geortet. Ihm werde “Angst und Bange”, wenn er daran denke, “was die österreichische Regierung in den nächsten drei Jahren noch so alles anstellen wird”, hatte Ambros erklärt.