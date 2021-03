"FPÖ-Bürgermeister als Eisbrecher für Kanzler"

Während SOS Mitmensch die Flüchtlings-Initiative der zwei Vorarlberger FPÖ-Bürgermeister Egger und Kasseroler begrüßt, stellt FPÖ-Landesobmann Bitschi klar, dass sich an der Haltung der FPÖ in der Asyl- und Migrationsfrage nichts geändert habe.

In Vorarlberg haben zwei FPÖ-Bürgermeister die Parteilinie in punkto Flüchtlingspolitik verlassen. Der Hohenemser Ortschef Dieter Egger und Florian Kasseroler (beide FPÖ), Bürgermeister aus Nenzing, haben eine Petition unter dem Titel "Die Flüchtlingssituation, die uns betrifft - helfen statt wegschauen" gestartet. Unterstützung finden die beiden von Bürgermeistern der SPÖ, Grünen und ÖVP.

Dabei sprechen sie sich für eine Aufnahme von Menschen aus griechischen Flüchtlingscamps sowie bosnischen Lagern aus. Man sei bereit, "Kinder und Frauen aus diesen Flüchtlingslagern aufzunehmen", hieß es da. Es werde an die österreichische Bundesregierung appelliert, "ihre ablehnende Haltung zu überdenken und in Österreich Flüchtlinge aufzunehmen".

Lob von SOS Mitmensch

"Rechte politische Flanke abgesichert"

Pollak betont, dass die Beteiligung Österreichs an der Evakuierung der Elendslager längst überfällig sei. Andere EU-Länder hätten bereits Aufnahmeaktionen gestartet. "Die Berichte von Organisationen wie 'Ärzte ohne Grenzen', 'SOS Balkanroute' oder 'Flüchtlingshilfe-Doro Blancke' aus den Schlamm- und Elendslagern in Europa sind ein Horror. Wir haben eine Mitverantwortung für das Schicksal von Menschen in Not", betont Pollak.