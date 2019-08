FPÖ bootet Waibel aus - Nur Platz 14 auf der Liste

Während Christof Bitschi die Vorarlberger Freiheitlichen in die Landtagswahl führen wird, scheint Christoph Waibel, der bei der Landtagswahl 2014 auf der FPÖ-Landesliste noch an zweiter Stelle hinter Dieter Egger zu finden war, 2019 nur mehr auf Platz 14 auf.

Vorarlbergs FPÖ-Chef Christof Bitschi führt seine Partei nicht nur als Spitzenkandidat in den Bezirken, sondern auch als Erster der Landesliste in die Landtagswahl am 13. Oktober. Die Freiheitlichen seien personell noch nie so gut aufgestellt gewesen wie bei dieser Landtagswahl, so Bitschi bei der Präsentation der Landesliste. Bei der Wahl wolle man vor allem den Abstand zu den Grünen vergrößern.